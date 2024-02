Turismo: dal 10 al 13 aprile al via a Noto la prima edizione di True Sicily

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 feb - Si terra' a Noto dal 10 al 13 aprile prossimi la prima edizione di True Sicily, una full immersion di tre giorni che raccoglie i rappresentanti dei migliori boutique hotel e resort per proporre la Sicilia come nuova luxury destination. Il programma iniziera' il 10 aprile a Palazzo Nicolaci a Noto e si concludera' con la Gala night presso l'hotel Des Etrangers a Siracusa. In questa edizione, la Sicilia sara' la protagonista indiscussa, insieme a Essence of Sicily: partner dell'iniziativa che opera nel Luxury Custom Travel dal 2003 e partner locale di alcuni dei circuiti di viaggio piu' rinomati al mondo. Essence of Sicily sara' la DMC ufficiale dell'evento, insieme ad altri partner come Blastness, Nero Lifestyle e BeautyPool.

