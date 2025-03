Turismo: cresce Business travel trend a quota 103 a febbraio, forte aumento voli

L'indice elaborato da Gruppo Uvet e Centro Studi Promotor (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Continua il trend positivo del Business Travel Trend che a febbraio si attesta a quota 103, con una crescita di 6 punti rispetto a febbraio 2024. L'indice elaborato da Gruppo Uvet e Centro Studi Promotor vede in aumento di 5 punti rispetto ad un anno fa anche il BTT Transazioni, con una spesa media che si attesta a 127, stabile sempre rispetto allo scorso anno. A febbraio 2025 il BTT Travel Value dei voli arriva a quota 90 rispetto a 84 di febbraio 2024, con una crescita per i voli nazionali di ben 13 punti rispetto a febbraio 2024. Anche il BTT Travel Value dell'area Rail e dell'area Hotel registra una crescita di 8 punti per entrambi i settori rispetto allo scorso anno. Sostanzialmente stabile il BTT Transazioni e Travel Value dell'area Car Rental con un leggero incremento della spesa media di 3 punti.

