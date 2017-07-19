Dati
            Turismo: costituita l'associazione Via e cammini di San Francesco

            Atto di nascita siglato a Palazzo Chigi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - Si e' tenuta oggi, nella Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, la sottoscrizione dell'Atto di costituzione dell'Associazione 'Vie e Cammini di Francesco'. Hanno preso parte all'evento il ministro del Turismo Daniela Santanche', i presidenti della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, della Regione Umbria, Stefania Proietti, della Regione Lazio, Francesco Rocca. Per la Regione Marche, ha firmato Daniela Tisi, dirigente delegata del presidente Francesco Acquaroli. Presenti il presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni degli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi, Davide Rondoni, e altre autorita' istituzionali. Il Comitato, sostenuto dal Governo italiano, ha promosso la costituzione di un soggetto unitario per Regioni, Comuni, Diocesi e famiglie francescane allo scopo di coordinare e armonizzare, nell'ambito e in coerenza con le Amministrazioni centrali, regionali e locali competenti, le attivita' di sviluppo del Cammino di Francesco, la rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi. Nell'ambito territoriale di riferimento sono compresi i cammini francescani ricadenti nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

