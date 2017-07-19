Turismo: Confindustria Alberghi, settore cresce, combattere dumping contrattuale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 lug - Il turismo si conferma un settore strategico, capace di generare occupazione, opportunita' di crescita professionale e valore per l'economia del Paese, con tassi di crescita dei movimenti turistici superiori al 4% e un impatto di oltre 237 miliardi di euro sul PIL (fonte ENIT). Lo afferma Confindustria Alberghi (Aica), alla luce delle ricerche su occupazione e retribuzioni a livello nazionale, realizzate dall'Universita' degli Studi Roma Tre per l'Ente bilaterale turismo del Lazio.

Per Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi.

'il vero nodo e' il dumping contrattuale, generato dai contratti pirata. Per questo chiediamo che il dibattito distingua tra le imprese che applicano i contratti collettivi e investono nella qualita' del lavoro e chi, invece, ricorre a strumenti che comprimono salari e tutele'. Per Fabri 'solo rafforzando la contrattazione di qualita' sara' possibile valorizzare il lavoro nel turismo, tutelare i lavoratori e sostenere la competitivita' del settore'.

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(RADIOCOR) 04-07-26 15:32:29 (0345) 5 NNNN