Turismo: Confesercenti-Cts, spesa stranieri in Italia vola a 56,7 mld -2

Quattro Regioni assorbono il 56% dei consumi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Guardando alle Regioni, le prime quattro per spesa assorbono quasi il 56% dei consumi dei visitatori stranieri: Lazio (10,2 miliardi, il 18,1%), Lombardia (9,9 miliardi circa, il 17,6%) e Veneto (6,3 miliardi, pari all'11,1%) e Toscana (5,3 miliardi, per il 9,4%). Tra le altre regioni emergono Campania con 3.390 milioni di euro (6,0% del totale) e Trentino-Alto Adige con 3.069 milioni(5,4% del totale). Le regioni con il minor impatto di spesa da parte di viaggiatori stranieri sono invece la Basilicata (60 milioni) e il Molise (37 milioni).

Di contro, il Friuli-Venezia Giulia mostra una struttura di spesa unica nel suo genere, dove i turisti stranieri spendono piu' per lo shopping (36,5%) che per l'alloggio (27,2%). In Trentino-Alto Adige si registra invece la percentuale piu' alta d'Italia dedicata all'alloggio, che assorbe ben il 54,1% del budget totale dei viaggiatori nella regione.

I dati relativi alle sole vacanze (esclusi tutti gli altri motivi del viaggio come il business) sono intorno ai 38 miliardi sui 56,7 miliardi complessivi, ed evidenziano come i diversi prodotti turistici originino economie e comportamenti differenti. Il turismo culturale e nelle Citta' d'Arte e' il motore trainante della domanda straniera: genera 21.639 milioni di euro, cioe' il 56,8% di tutta la spesa per vacanze in Italia. La vacanza al mare e' al secondo posto con 8.232 milioni di euro (21,6% del totale vacanze). La vacanza in montagna genera invece 3.588 milioni di euro (9,4%).

'Il turismo internazionale si conferma un motore economico insostituibile per il nostro Paese, con ricadute positive non solo sulle imprese dell'alloggio, ma anche della ristorazione, del commercio e dei servizi', dichiara il Presidente di Confesercenti Nico Gronchi. 'Non basta pero' intercettare la domanda: bisogna governarla. Con quasi il 56% della spesa concentrato in quattro regioni, stiamo chiedendo a poche mete di sostenere da sole il peso di flussi che potrebbero, e dovrebbero, essere distribuiti su tutto il Paese. Un problema doppio: da una parte il rischio di sovraffollamento e perdita di vivibilita' nelle mete piu' visibili; dall'altra territori con un enorme potenziale turistico, enogastronomico e culturale che restano ai margini della crescita. Per questo chiediamo alle Istituzioni, a partire dall'Esecutivo, di mettere il governo del turismo sul territorio al centro dell'agenda: una regia nazionale che coordini Regioni e Comuni, strumenti di destagionalizzazione dei flussi, investimenti infrastrutturali verso le aree interne e minori, e incentivi mirati alle imprese che scelgono di investire fuori dalle rotte piu' battute. Anche perche' la domanda internazionale e' destinata a crescere ancora, con l'affacciarsi di nuovi grandi mercati emergenti, a partire da quello indiano. La sfida del futuro del turismo italiano sara' proprio questa: intercettare e gestire i flussi sul territorio, per trasformare questi numeri in uno sviluppo diffuso in tutto il Paese'.

com-Ale

(RADIOCOR) 11-07-26 12:10:40 (0194) 5 NNNN