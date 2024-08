Turismo: Confesercenti, per il ponte prenotato 91% camere, in crescita su 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - "Per le localita' marine - viene rilevato nell'indagine Assoturismo Confesercenti - il tasso medio di occupazione delle strutture e' del 95%, in aumento di circa 2 punti; anche per le localita' dei laghi sale al 95% con un punto in piu' rispetto al 2023. Le strutture delle aree rurali/collina registrano una sostanziale stabilita', cosi' come quelle delle aree del termale, mentre aumenta di 3 punti il volume delle prenotazioni registrato dalle strutture delle localita' di montagna. Per le citta' d'arte l'occupazione media si ferma all'83%, contro l'82% dello scorso anno, nonostante le alte temperature.

Un andamento differenziato emerge dai tassi di occupazione rilevati per le macro-aree del Paese. A fronte di una saturazione piu' elevata per le regioni del Sud e Isole, emergono valori sostanzialmente allineati alla media nazionale per tutte le altre aree. In particolare, tra le regioni del Nord Est si distingue il Trentino-Alto Adige con un tasso di occupazione del 97%. Per le regioni del Nord Ovest spicca il dato della Valle d'Aosta e della Liguria, rispettivamente con il 95% e il 97%. Tra le regioni del Centro Italia il valore piu' elevato e' quello delle Marche.

Infine, per le regioni del Sud e Isole i tassi di saturazione piu' alti sono stati rilevati per l'Abruzzo e la Sardegna".

