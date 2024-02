Turismo: Confcommercio, spesa 350 euro procapite per vacanze in montagna

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - Saranno 8,3 milioni gli italiani in vacanza in montagna nel primo trimestre e privilegeranno i soggiorni brevi, spendendo una media di 350 euro a testa. E' quanto segnala l'indagine dell'Osservatorio Turismo di Confcommercio realizzata in collaborazione con Swg per il primo trimestre 2024. Per il 62% del campione saranno vacanze brevi, con 2 pernottamenti a destinazione al massimo, mentre il 29% fara' da 3 a 5 pernottamenti. Solo il 9% degli italiani programma, infatti, una permanenza in montagna di 7 giorni o piu'.

