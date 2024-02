Turismo: Confcommercio, spesa 350 euro procapite per vacanze in montagna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - La scelta della soluzione per il pernottamento vede al primo posto (quasi la meta' degli intervistati) le strutture turistico ricettive, alberghi e resort, meglio se con attrezzate aree benessere. Soluzioni ricettive tipiche del contesto montano come baite, chalet e rifugi riguarderanno il 14% del campione.

Per quanto riguarda le mete, saranno italiane per l'87% dei vacanzieri: in testa il Trentino - oltre un quarto delle preferenze - seguito a distanza da Lombardia, Alto Adige e Valle d'Aosta. Poi, nell'ordine, Veneto, Piemonte e Friuli.

Le altre regioni con offerta turistica montana totalizzano complessivamente circa il 20% delle preferenze. Circa il 10% andra' oltre confine, principalmente sui crinali alpini di Svizzera e Francia.

