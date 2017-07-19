Turismo: Confcommercio, salgono a 9 milioni italiani in vacanza su neve

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - Sono quasi 9 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza sulla neve nel primo trimestre 2026, in lieve aumento su anno. E' un dato positivo che si inserisce in un contesto di fiducia record: l'indice di fiducia del viaggiatore registrato a gennaio 2026 e' infatti il piu' alto mai registrato in questo mese dell'anno dall'inizio delle rilevazioni. Il segnale che gli italiani non sembrano troppo influenzati dall'attuale incertezza, rileva Confcommercio. Nella maggior parte dei casi si tratta di soggiorni brevi, 1-2 notti (50%) o 3-5 (44%), con una spesa media pro capite intorno ai 475 euro.

Ben l'81% ha gia' definito periodo, destinazione e compagnia del soggiorno; attenzione crescente alla pianificazione.

L'Italia resta la scelta principale: 4 vacanzieri su 5 optano per localita' montane nazionali, principalmente Trentino-Alto Adige (40%), seguito da Valle d'Aosta e Piemonte.

