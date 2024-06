Turismo: Confcommercio, possibile un 2024 da record per vacanze italiani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - Nei 4 mesi in esame, in cui la meta' dei viaggiatori previsti fara' piu' vacanze di diversa durata, indica Confcommercio, e' significativa la quota (34%) di coloro che sceglieranno mete tanto nazionali quanto oltre confine. Il 58% resta pero' sempre fedele all'Italia, scegliendo esclusivamente destinazioni della Penisola, mentre il restante 8% fara' vacanze solo all'estero.

Delle destinazioni scelte per i viaggi tra giugno e settembre, il 24% saranno mete balneari, soprattutto per le vacanze piu' lunghe, dove questa preferenza raggiunge il 39% delle indicazioni espresse dal campione intervistato.

Ravvivato interesse quest'anno per la montagna, che raccoglie il 13% delle preferenze superando, seppure di poco, tanto le citta' quanto i luoghi d'arte, entrambi con l'11% delle preferenze. Su questi ultimi pero' gli italiani programmano maggiormente 1 o 2 notti a destinazione, cosi' come per i piccoli borghi, che seguono con il 10% delle preferenze.

Parlando di geografia dei viaggi, a sostenere l'interesse degli italiani per le vacanze estive in montagna contribuisce fortemente il Trentino Alto Adige, costantemente nella top list dopo la Toscana - per i viaggi di breve e media durata - e dopo Sardegna e Puglia per le vacanze piu' lunghe. A riprova della passione per il mare troviamo supergettonate, oltre a Sardegna e Puglia, anche Sicilia ed Emilia Romagna, alle quali si aggiunge la Liguria, quest'ultima soprattutto per i viaggi brevi e le vacanze con massimo 5 pernottamenti.

Rivolgendo l'attenzione oltre confine, continua a prevalere il panorama delle destinazioni europee, particolarmente fruibili d'estate, dove l'offerta di Grecia e Spagna catalizza fortemente l'attenzione dei nostri connazionali con la Francia che segue piu' a distanza.

I dati emergono dal Focus sulle vacanze estive dell'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg su un campione di 1.045 italiani tra 18 e 80 anni intervistati tra l'11 e il 17 giugno, rappresentativi della popolazione per genere, eta', area geografica e ampiezza del Comune di residenza.

