Turismo: Confcommercio, a Ferragosto 12 milioni di italiani in vacanza

Periodo medio 13 giorni, spesa pro capite media 570 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ago - Il periodo di Ferragosto e' scelto per le vacanze da 12 milioni di italiani. Secondo Confcommercio, si tratta soprattutto di persone in eta' compresa tra i 35 e i 54 anni e provenienti principalmente dalle aree del Nord Ovest e Nord Est.

Viaggiano in coppia nel 62% dei casi, con i figli per il 35% e 8 su 10 restano in Italia. Il mare e' la prima destinazione, scelto dal 45% degli intervistati, seguito dalla montagna al 19% e dalle localita' di campagna al 9%.

Luoghi immersi nella natura, citta' d'arte, piccoli borghi, i laghi e le crociere completano, con percentuali di scelta decrescenti, il panorama delle destinazioni. Per quanto riguarda le destinazioni, Puglia, Calabria, Trentino-Alto Adige e Sicilia sono in testa alla classifica delle regioni piu' gettonate per le vacanze di Ferragosto. Spagna, Grecia e Francia, nell'ordine, sono le destinazioni preferite per quel 18% che opta invece per vacanze all'estero, prevalentemente in Europa. Nonostante il periodo di vacanza che include Ferragosto sia piuttosto ampio - in media 13 giorni - la spesa media e' intorno a 570 euro pro capite per via del consistente utilizzo di seconde case di proprieta', ovvero dell'ospitalita' di amici e parenti: ben 28 casi su 100. Un intervistato su quattro dichiara invece di trascorrere il periodo in albergo. B&b, affitti a breve termine e agriturismi rappresentano, rispettivamente, il 14%, 12% e 11% delle scelte. Seguono, campeggi, villaggi vacanza, resort e affitti a lungo termine. 'Gli italiani tornano ad allungare le loro vacanze di Ferragosto: 13 giorni rispetto agli 11 dello scorso anno. Italia a tutto campo, dal Trentino-Alto Adige alla Calabria, dalla Puglia alla Sicilia. Ferragosto si conferma l'appuntamento clou per l'economia nazionale del turismo', ha commentato Manfred Pinzger, vicepresidente di Confcommercio, incaricato per le Politiche Attrattivita' e Turismo.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 13-08-25 09:48:23 (0215) 5 NNNN