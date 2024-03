Turismo: Coldiretti, a Pasquetta 350mila a pranzo negli agriturismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - Sono circa 350mila gli ospiti, tra italiani e stranieri, che trascorreranno il pranzo di Pasquetta in agriturismo. E' quanto afferma la Coldiretti sulla base delle previsioni Terranostra Campagna Amica per il Lunedi' dell'Angelo.

Molte delle aziende agrituristiche presenti in Italia - sottolinea la Coldiretti - si sono attrezzate con l'offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali di Campagna Amica. In Italia, sono 25.849 le aziende agrituristiche (dati Istat al 2022), quasi il doppio del 2014 (+84%) mentre il valore della produzione agrituristica sale a 1,5 miliardi di euro grazie a 15,5 milioni di presenze, di queste ben il 58% composto da agrituristi stranieri (elaborazione Coldiretti su dati Istat). Tra le regioni prescelte con maggior numero di presenza per le vacanze durante tutto l'anno, sul podio Toscana, Trentino Alto Adige, e Lombardia seguite da Veneto, Lazio e Umbria.

