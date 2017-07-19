Turismo: Coldiretti, 8,5 milioni di italiani in ferie a settembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Con la fine di agosto i listini subiscono un calo che puo' toccare anche il 30% su viaggi, soggiorni e attivita' di svago, un'occasione particolarmente interessante per chi non vuole rinunciare a viaggiare risparmiano qualcosa.Anche se il mare rimane la meta preferita, cresce l'interesse per il turismo nella natura - sottolinea Coldiretti - con piu' viaggiatori attratti da montagne, parchi e campagne, dove e' possibile vivere esperienze tipiche di settembre come la vendemmia o le passeggiate nei boschi, alla ricerca di porcini, finferli e trombette. L'estate 2025 ha comunque confermato come il cibo sia il principale motivo di richiamo delle vacanze, oltre che la prima voce di spesa.

