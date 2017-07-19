Turismo: Coldiretti, 14,5 mln italiani in viaggio per ponte Immacolata

Mete domestiche, solo 8% all'estero (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - Circa 14,5 milioni sono gli italiani che si sposteranno per il ponte dell'Immacolata per vacanze, gite o visite a parenti e amici.

Lo rileva l'indagine Coldiretti/Ixe'.

La maggior parte di coloro che viaggeranno ha scelto l'Italia come destinazione: il 40% rimarra' nella propria regione, solo l'8% si spostera' all'estero. Ad andare in vacanza sono soprattutto le fasce d'eta' tra i 55 e i 64 anni, e quella tra 35 e 44 anni, mentre a restare a casa saranno soprattutto i giovani e gli over 65.

Le destinazioni preferite sono le citta', seguite da montagna, campagna e parchi naturali. Gli alloggi piu' gettonati restano abitazioni private, di proprieta' o di amici e parenti e alberghi. Molto apprezzato anche l'agriturismo: secondo Campagna Amica si prevedono circa seicentomila presenze. I tradizionali mercatini di Natale, che aprono in questi giorni, si confermano un'attrazione e, secondo l'indagine Coldiretti/Ixe',un italiano su quattro(24%) tra coloro che fanno regali li acquista proprio nei mercatini. L'Immacolata segna poi anche il via all'allestimento dell'albero di Natale: secondo l'indagine impegnera' l'88% delle famiglie con una spesa media di 42 euro.

