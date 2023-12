Turismo: City Destinations Index 2023, Parigi la piu' desiderata -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - I viaggi internazionali hanno visto una forte ripresa nel 2023 con una crescita del 38% in termini di numero di viaggi, che si prevede raggiungera' 1,3 miliardi entro la fine dell'anno. A trascinare il settore la ripresa dei viaggi internazionali cinesi, in seguito alla rimozione della quarantena governativa. Si prevede che la spesa turistica globale raggiungera' i 1.700 miliardi di dollari nel 2023. Istanbul e' in cima alla lista per numero di arrivi internazionali nel 2023 con una crescita del 26% su base annua, seguita da Londra al secondo posto (+17%) e Dubai al terzo (+18%). Hong Kong (2.495%) e Bangkok (142%) hanno registrato la maggiore crescita anno su anno degli arrivi internazionali poiche' sono stati tra gli ultimi a riaprire dopo la pandemia di Covid-19.

Piu' in generale, questa la Top10 City Destinations Index 2023: Paris, France; Dubai, United Arab Emirates; Madrid, Spain; Tokyo, Japan; Amsterdam, the Netherlands; Berlin, Germany; Rome, Italy; New York, United States of America; Barcelona, Spain; London, United Kingdom; Singapore; Munich, Germany; Milan, Italy; Seoul, South Korea; Dublin, Ireland; Osaka, Japan; Hong Kong, Hong Kong SAR; Vienna, Austria; Los Angeles, United States of America; Lisbon, Portugal.

