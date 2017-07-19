Turismo: Capodanno, Cortina la piu' cara con 571 euro per persona a notte -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - La citta' piu' costosa e' Cortina, come detto: per un soggiorno nel periodo di Capodanno si sono spesi in media 571 euro a notte a persona. Madonna di Campiglio risulta la seconda piu' costosa con 501 euro medi a notte. Courmayeur, terza piu' costosa, richiede un esborso di 482 euro, davanti a Ortisei con 447 euro a notte. Tra le citta' d'arte la piu' costosa e' Parigi: per soggiornare a Capodanno della capitale francese, e' stato necessario spendere in media 310 euro a notte a persona.

Con 10 localita' il Trentino-Alto Adige e' la Regione italiana piu' rappresentata in classifica di cui ben 3 nella top 10: Madonna di Campiglio al secondo posto, Trento e Canazei rispettivamente settima e ottava. A seguire troviamo la Lombardia che di localita' nella graduatoria ne ha 4: oltre alla capolista Livigno e Ponte di Legno al decimo posto, anche Aprica 15ma e Bormio 17ma. La Valle D'Aosta ha invece 3 localita' nella top 30: si tratta di Courmayeur, unica in top 10 al sesto posto, ma anche Aosta al 26mo posto e Valtournenche al 29mo.

Com-Pan

(RADIOCOR) 04-01-26 12:10:04 (0177) 5 NNNN