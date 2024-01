Turismo: Bucci, Genova e Liguria ora percepite come ospitali, settore strategico

Al primo Forum Internazionale del Turismo Italiano a Genova (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen - 'Siamo riusciti che far si' che Genova e la Liguria siano percepiti come ospitali, contro la fama che invece noi liguri siamo chiusi verso l'esterno. Genova non e' una citta' solo turistica, ma vede il turismo come uno dei pilastri della nostra economia. Genova e' una citta' di porto e di logistica, quindi il turismo va pensato come settore strategico dove le citta' investono per avere ricaduta economica. Dobbiamo sviluppare il turismo esperienziale, congressuale ed ambientale e le crociere, settore importante per nostro business. La crociera si ferma dove le citta' hanno proposte operative e turistiche. Il lavoro fatto ha creato visibilita', tanto che a ottobre scorso siamo stati su inserto Fianancial Times e dieci giorni fa sull'independent ha detto di non andare a Venezia, ma a Genova che e' un posto non cosi' famoso ma bellissimo'. Lo ha detto Marco Bucci, sindaco di Genova, in apertura della prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano, organizzato a Genova dal Sole 24 Ore in collaborazione con la regione Liguria.

L'obiettivo e' identificare approcci innovativi e soluzioni per lo sviluppo del settore turistico.

