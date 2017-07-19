Turismo: borghi italiani, durata soggiorni +46% e spesa media +74% -2

In Molise la crescita maggiore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - Le regioni che registrano la maggiore crescita dell'occupazione per l'estate 2026 sono, nell'ordine: Molise, Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna e Abruzzo. Uno dei casi e' quello di Scalea, in provincia di Cosenza, dove per agosto l'occupazione gia' prenotata e' al 32%, contro il 28% registrato alla stessa data del 2025.

'Oggi chi sceglie un borgo non lo fa per una toccata e fuga.

Resta piu' giorni, sceglie strutture migliori e lascia valore sul posto visitato', ha affermato in una nota Nicolas Verderosa, ceo di Ruralis. Il beneficio, sottolinea, si estende all'economia locale: 'Un ospite che resta tre giorni mangia nella trattoria del paese, compra dal produttore locale, riempie il bar la sera'. E anche sul profilo immobiliare si contrasta il fenomeno dell'abbandono dei piccoli borghi: 'Una casa che torna a riempirsi e' una casa che viene curata e recuperata', ha concluso Verderosa.

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(RADIOCOR) 12-07-26 14:50:07 (0329) 5 NNNN