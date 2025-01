Turismo: BikeSquare raccoglie 100mila euro con crowdfunding per espandersi in Ue

Primo round a 2025, mira a quintuplicare fatturato in 5 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - BikeSquare - societa' benefit focalizzata sulla mobilita' sostenibile e sul cicloturismo gia' attiva nelle Langhe,in Piemonte - ha lanciato una campagna di crowfunding, e ha gia' raccolto 100mila di euro. Il suo obiettivo e' portare il suo modello di cicloturismo e di sviluppo sosenibile dei territori in Germania, Austria e Svizzera. Lo ha reso noto l'azienda di Novello, che possiede l'omonima piattaforma di noleggio di bicilette elttriche in un comunicato. Nel dettaglio, BikeSquare e' nata dieci anni fa e ad oggi ha 130 punti di noleggio e-bike e 443 partner in 54 destinazioni tra Italia e Spagna che permettono di vivere un'esperienza turistica all'insegna della sostenibilita', della mobilita' attiva e del benessere. Sino ad oggi sono stati 14.280 i noleggi di e-bike nelle sole Langhe. Nel 2020 la societa' e' stata valutata 1,5 milioni di euro, nel 2024 3 milioni di euro e, grazie al crowdfunding, stima di quintuplicare il fatturato nel giro di tre anni. La campagna si concludera' nel 2025 e ha un target massimo di raccolta di 525.000 euro per il round in corso. La quota minima di investimento per ciascuna persona o azienda interessata e' di 600 euro.

