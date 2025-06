Turismo: Bankitalia, nel 2024 stranieri hanno speso 54,2 mld in Italia (+4,9%)

2,5 mld in piu'. +4,5% spesa italiani all'estero (33 mld) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - Nel 2024 i viaggiatori stranieri arrivati in Italia hanno speso complessivamente 54,2 miliardi di euro, in aumento del 4,9% rispetto all'anno precedente quando aveva raggiunto i 51,7 miliardi di euro. Lo dice l'analisi sul turismo internazionale realizzato da Banca d'Italia che indica in 88,6 milioni il numero dei viaggiatori totali, in aumento del 3,4% sul 2023 ma ancora dell'8% inferiore rispetto al massimo raggiunto nel 2019. In percentuale rispetto al Pil la spesa dei turisti e' pari al 2,5% (cosi' come nel 2019 e superiore al 2,4% del 2023). In termini reali la spesa e' aumentata del 3,8%. Il 62,6% delle spese riguarda le vacanze, il 14,6% il lavoro, il 22,8% altri motivi personali. L'incidenza dei soggiorni culturali e nelle citta' d'arte e' ancora cresciuta, raggiungendo il 56,4% del totale della spesa per vacanze, confermandosi come la tipologia preferita dai turisti stranieri. Anche le entrate riconducibili a soggiorni presso laghi e luoghi di montagna sono aumentate, mentre vi e' stato un lieve calo per le mete balneari, che comunque costituiscono oltre un quinto della spesa per vacanze in Italia. Il numero di viaggiatori per motivi di lavoro e affari e' rimasto invariato rispetto al 2023, mentre le corrispondenti entrate sono cresciute del 7,1%.

Le spese invece degli viaggiatori italiani all'estero sono aumentate del 4,5% rispetto all'anno precedente a 33 miliardi di euro e pertanto la bilancia commerciale turistica ha un saldo positivo di 21,2 miliardi nel 2024, in aumento di circa 1 miliardo. L'avanzo e' pari all'1% del Pil italiano dello scorso anno.

