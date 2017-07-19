Turismo: Bankitalia, 400 mln spesa viaggiatori stranieri per Milano-Cortina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno prodotto una spesa di quasi 400 milioni da parte dei turisti stranieri. Lo stima la Banca d'Italia nell'Indagine sul turismo internazionale. Nel primo trimestre di quest'anno, si legge nella pubblicazione statistica di via Nazionale, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia e' aumentata complessivamente del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, sostenuta, appunto, dai flussi connessi con i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. La stima e' di circa 250 mila viaggiatori non residenti in visita in Italia per assistere alla manifestazione. L'importo di quasi 400 milioni, aggiunge la Banca d'Italia, rappresenta una fetta pari al 4,3% delle entrate turistiche totali del primo trimestre. La Lombardia e' la regione che ha registrato il maggiore afflusso di visitatori stranieri, seguita da Veneto e Trentino.

Ggz

(RADIOCOR) 26-06-26 12:13:27 (0286) 5 NNNN