Turismo: bagagli smarriti o rubati per 4,7 mln italiani in un anno (Facile.it)

+5% a giugno ricerca online di polizze viaggio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - Sono oltre 4,7 milioni gli italiani che, secondo l'indagine commissionata da Facile.it a Emg Different, nell'ultimo anno hanno viaggiato in aereo e subito il furto o lo smarrimento dei propri bagagli. Per il 16,8% dei viaggiatori, poco piu' di 4 milioni di italiani, il bagaglio e' stato smarrito dalla compagnia aerea e non e' stato piu' ritrovato. Nell'8% dei casi (1,5 milioni di vacanzieri), invece, la valigia e' stata consegnata in ritardo, mentre a quasi 549mila vacanzieri e' stata rubata in aeroporto e quindi non per colpa della compagnia aerea. Dati questi numeri non sorprende vedere come anche nel nostro Paese sempre piu' vacanzieri cerchino di tutelarsi con una polizza viaggio ad hoc. Scorrendo l'analisi di Facile.it a giugno 2025 la ricerca online di prodotti assicurativi legati alle vacanze e' aumentata del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda i prezzi, secondo l'analisi di Facile.it per una polizza viaggio che comprende spese mediche e garanzia smarrimento bagagli i prezzi partono da circa 22 euro per due settimane di viaggio in Europa e da 38 euro per due settimane negli Stati Uniti d'America.

Com-Pan

(RADIOCOR) 13-07-25 10:04:57 (0136) 5 NNNN