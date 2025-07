Turismo: bagagli smarriti o rubati per 4,7 mln italiani in un anno (Facile.it) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - L'assicurazione smarrimento bagagli e' una copertura che normalmente viene proposta come estensione della tradizionale polizza viaggio e tutela l'assicurato sia in caso di smarrimento, danneggiamento o ritardata consegna delle valigie da parte del vettore aereo, sia in caso di furto bagagli durante la vacanza. Nel caso di smarrimento definitivo o furto, la polizza rimborsera', nei limiti dei massimali, il valore dei beni perduti. Attenzione alle esclusioni: alcune assicurazioni, ad esempio, non coprono oggetti come smartphone, tablet, pc e fotocamere, altre, invece, applicano dei massimali ridotti. Beni come denaro contante, assegni e oggetti d'arte normalmente non vengono rimborsati. Se la valigia conteneva anche documenti come passaporto, carta di identita' o patente, nella maggior parte dei casi l'assicurazione viaggio fornisce un contributo economico per rifarli.

