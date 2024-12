Turismo: Assoviaggi-Cst, 1,3 mln italiani in viaggio a Capodanno con agenzie -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - La flessione, spiega Assoviaggi, risulta piu' marcata per le destinazioni italiane, a differenza dei viaggi oltre confine, e soprattutto delle mete particolarmente competitive, che hanno contribuito ad attenuare la negativita' del dato. Guardando piu' nel dettaglio alle mete, per il Capodanno il 2024 le preferite sono Capitali europee, mentre calano, rispetto allo scorso anno, le richieste per viaggi del termale/wellness.

Invece, registrano un aumento di interesse le crociere, i viaggi su misura e i viaggi di gruppo con accompagnatore, i viaggi avventura, le vacanze attive/sportive e soprattutto i prodotti per i diversi Paesi del Mediterraneo. Per chi ha scelto di rimanere in Italia, tra le regioni di maggior interesse svetta in cima alla classifica il Trentino-Alto Adige, seguito da Toscana, Campania, Lazio, Sicilia e Veneto.

Per chi si concedera' una vacanza all'estero, tra le destinazioni piu' richieste del 'breve raggio' ci sono Spagna, Francia, Marocco (in forte aumento), Regno Unito e l'Austria. Tra le mete del 'medio raggio' le scelte si concentrano su Egitto (in aumento), Finlandia, Norvegia, Islanda e Svezia, tutte invece in diminuzione rispetto al 2023. Infine, per il 'lungo raggio' spiccano Caraibi, Stati Uniti, Thailandia, Giappone, Vietnam, anche queste destinazioni in aumento rispetto al 2023. Non sono mancate poi richieste per Madagascar, Argentina, Seychelles, Sudafrica e Australia, cosi' come le prenotazioni per Maldive, Kenya, Zanzibar, Tanzania, Messico e Mauritius.

