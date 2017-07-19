Dati
            Turismo: Assoturismo, 12,4 mln prenotazioni per ponte Ferragosto e 1,8 mld spesa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ago - Il ritorno del caldo e la settimana di Ferragosto danno una spinta al turismo. Il ponte del 15-17 agosto vedra' oltre 12,4 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un tasso medio di occupazione dell'88% dell'offerta di sistemazioni ricettive disponibile on line e una spesa di 1,8 miliardi di euro.

            A stimarlo e' il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, attraverso il monitoraggio della disponibilita' ricettiva sui principali portali di prenotazione on line. L'analisi evidenzia un'estate anomala, che ha visto le presenze italiane distribuite piu' sui mesi periferici che in quelli centrali: dopo un giugno positivo (+2,2% di presenze), c'e' stata una contrazione della domanda interna a luglio e a inizio agosto, compensata solo in parte dall'aumento dei turisti stranieri. Le proiezioni per settembre indicano una crescita del +1,4% di prenotazioni rispetto alla prima decade di agosto 2024.

            com-sma

            com-sma

(RADIOCOR) 13-08-25 10:05:05 (0217) 5 NNNN

              


