Turismo: Anef-Pwc, ogni mln di ricavi impianti risalita genera 5 mln spesa sciatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - Ogni milione di ricavi turistici dei gestori di impianti di risalita in montagna genera oltre 5 milioni di spesa turistica, circa 8 milioni di giro d'affari e piu' di 68 Ula a livello locale.

E' quanto emerge dallo studio commissionato da Anef (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari aderente a Confindustria) a PwC Italia, 'L'economia della Montagna.

Impatti e sfide del sistema montagna in Italia', focalizzato sull'impatto socio-economico del turismo montano legato agli impianti di risalita delle regioni Valle D'Aosta, Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, i dati dello studio mostrano che nei territori analizzati, a fronte di 1,111 miliardi di euro di spesa turistica destinata agli impianti di risalita (per skipass e altri servizi elargiti dai gestori), la spesa turistica locale complessiva ha raggiunto 5,576 miliardi di euro (IVA esclusa), attivando 8,941 miliardi di giro d'affari e 75.236 Ula (occupati diretti e indiretti) locali. Tutto cio' ha prodotto un gettito fiscale pari a 548 milioni di euro per Regioni, Province e Comuni dell'area montana dei territori analizzati: il gettito fiscale medio per sciatore e' pari a 15,5 euro.

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(RADIOCOR) 14-03-26 13:52:30 (0293) 5 NNNN