Turismo: Anef-Pwc, ogni mln di ricavi impianti risalita genera 5 mln spesa sciatori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - Sul fronte degli investimenti, sulla base dei dati di bilancio 2024 dei gestori presenti nelle aree geografiche analizzate, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione o al rinnovamento delle infrastrutture esistenti (impianti, innevamento, mezzi, macchinari, attrezzature e fabbricati) cubava 291 milioni di euro (30% Bolzano, 27% Trento, 21% Lombardia, 13% Valle D'Aosta, 9% Veneto) che corrispondevano al 94% del totale nazionale degli investimenti infrastrutturali nel 2024. Anche qui, l'effetto moltiplicatore e' notevole: per ogni milione di valore della produzione generato dalle societa' di gestione dei territori analizzati, 0,25 milioni sono stati spesi in investimenti.

Dal punto di vista ambientale, gli impianti di risalita emettono solo il 6% di tonnellate di Co2 attribuibili al turismo montano. Le nuove tecnologie, come i sistemi Ecodrive per le seggiovie e i generatori ad alta efficienza per l'innevamento, consentono risparmi energetici fino al 20%. In crescita l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dati che riflettono l'impegno continuo delle regioni alpine nel rinnovamento e modernizzazione delle infrastrutture, anche in ottica di sostenibilita' ambientale, con effetti diretti sulla competitivita' delle destinazioni e sulla qualita' dell'offerta turistica.

Allargando lo sguardo al sistema montagna in Italia nel suo complesso, l'Italia conta in totale 2.500 comuni montani che occupano circa il 35% del territorio nazionale e sono abitati da oltre 7 milioni di abitanti, piu' del 12% della popolazione italiana. Il 51% dei comuni montani presenta un'economia fortemente incentrata sul turismo con una media di 17 presenze turistiche per abitante, piu' del doppio rispetto alla media nazionale. Nel sistema montagna operano oltre 552mila unita' locali delle imprese, di cui 171mila artigiane, che complessivamente danno lavoro a 1,8 milioni di addetti.

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(RADIOCOR) 14-03-26 13:58:33 (0294) 5 NNNN