Turismo: Ambrosi (FdI), Ai strumento per gestione flussi e organizzazione

'La crescita del turismo non va subita ne' contrastata, ma governata con strumenti moderni, responsabili e coerenti con la tutela del lavoro, dei territori e della qualita' dell'offerta. Il dibattito emerso anche in questi giorni - alla luce dei dati relativi a territori come il Trentino-Alto Adige - dimostra che non siamo di fronte a un overtourism generalizzato, ma a una profonda trasformazione del sistema turistico, con una crescita significativa dell'extralberghiero e nuove esigenze di gestione dei flussi, della qualita' e dell'impatto sui territori. In aree ad alta vocazione turistica, come il Trentino-Alto Adige e il Veneto, la risposta non puo' essere ideologica o emergenziale, ma strutturata e lungimirante'.

Cosi' Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia, sottolineando che 'l'intelligenza artificiale puo' offrire strumenti concreti per migliorare la gestione dei flussi, la programmazione stagionale, il revenue management, l'organizzazione del lavoro e la qualita' complessiva dell'offerta, rafforzando la competitivita' del sistema senza penalizzare imprese e operatori'. In questo quadro, ha aggiunto che 'l'Ordine del giorno collegato alla legge di bilancio si inserisce pienamente nell'impostazione seria e responsabile del Governo Meloni, che ha scelto di sostenere l'innovazione e la competitivita' delle filiere produttive strategiche, nel rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici.

L'obiettivo e' garantire che anche il settore turistico sia pienamente incluso nelle strategie nazionali sull'intelligenza artificiale'.

