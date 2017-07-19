Turismo: Ambrosi (FdI), Ai strumento per gestione flussi e organizzazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 gen - 'Un'attenzione particolare va riservata anche al tema dell'informazione e della formazione sull'intelligenza artificiale. L'innovazione tecnologica deve essere accompagnata e guidata, affinche' resti uno strumento al servizio dell'uomo e del lavoro, in coerenza con la linea portata avanti dal ministero del Turismo, guidato da Daniela Santanche', che ha piu' volte ribadito la centralita' della qualita' dell'offerta, delle competenze e del valore umano nel percorso di modernizzazione del comparto', ha aggiunto. 'In questo quadro si colloca il lavoro di confronto costante e costruttivo sviluppato nel tempo con le rappresentanze del settore, anche attraverso una collaborazione proficua con Turismi.Ai e Federturismo, che ha contribuito ad alimentare una riflessione concreta e condivisa sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel turismo. Un dialogo continuo che ha permesso di costruire un risultato equilibrato, frutto di un percorso comune e oggi recepito nell'Ordine del Giorno n.112 collegato alla legge di bilancio', ha proseguito Ambrosi, concludendo che 'il Trentino-Alto Adige, insieme ad altre realta' virtuose come il Veneto, puo' rappresentare un laboratorio avanzato di buone pratiche replicabili a livello nazionale, capace di coniugare crescita economica, tutela del lavoro, sostenibilita' e qualita' della vita. E' questa la visione di un turismo moderno, competitivo e responsabile, pienamente coerente con la linea del Governo Meloni e con una strategia di sistema condivisa con gli operatori del comparto'.

Fla-

(RADIOCOR) 01-01-26 16:36:38 (0313) 5 NNNN