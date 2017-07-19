Turismo: a Torino 50mila posti letto in piu' da pre covid ma vince affitto breve

Otto strutture su dieci senza addetti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - In poco piu' di dieci anni il numero delle strutture a Torino e provincia e' aumentato da meno di 2.000 a quasi 15.000, trainato soprattutto dalle locazioni turistiche, passate da 879 nel 2019 a oltre 12.000 nel 2025. Di contro, la disponibilita' complessiva di posti letto e' passata da circa 70.000 a circa 123.000 unita', 50mila in piu' ma con la dimensione media per singola struttura scesa da circa 38 a soli 8 posti letto. Il rapporto curato dal Collegio Carlo Alberto in collaborazione con Camera di commercio di Torino, Confesercenti Torino e Provincia e Turismo Torino e Provincia, fotografa cosi' un decennio di profondo cambiamento con il boom degli affitti brevi. E' soprattutto nell'extra-alberghiero che vincono le micro-unita', con il 67% delle imprese senza addetti e nelle locazioni prettamente turistiche si arriva all'84% delle unita' senza addetti. Parallelamente, anche i flussi di visitatori e i pernottamenti hanno registrato un incremento costante, seppur con ritmi piu' contenuti: superato rapidamente il crollo verticale registrato durante l'emergenza pandemica, la domanda ha agganciato e superato i massimi storici precedenti, culminando nel record assoluto registrato nel 2025 con oltre 3 milioni di arrivi e ben 8,2 milioni di presenze sul territorio provinciale torinese.

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(RADIOCOR) 19-07-26 15:04:14 (0304) 5 NNNN