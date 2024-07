Turismo: a ottobre in Veneto la quarta edizione di Dolomiti Horeca

Accompagna il settore ricettivo verso le Olimpiadi 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - Torna Dolomiti Horeca, la fiera per l'ospitalita' e la ristorazione in montagna il 6-7-8 ottobre a Longarone, nel bellunese.

Dedicata agli albergatori, ristoratori e pubblici esercizi, la rassegna, giunta alla quarta edizione, e' nata per accompagnare il settore lungo la roadmap verso le Olimpiadi invernali del 2026. Dolomiti Horeca e' un momento di incontro fra gli albergatori e ristoratori con le aziende che riforniscono di beni e servizi questo importante settore. La zona geografica di maggior interesse coinvolge soprattutto le aree montane e collinari del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. La fiera nasce nel 2019, quando le Olimpiadi invernali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina. Si tratta di un trampolino di lancio per lo sviluppo di tutto il settore turistico in un ampio territorio. La fiera rappresenta il momento di incontro fra gli operatori coinvolti, realizzando le condizioni necessarie per concretizzare le potenzialita' dell'evento sul territorio in modo stabile.

