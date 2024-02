Turismo: a Milano la 44esima edizione della Bit, settore continua a crescere -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - L'evento, organizzato da Fiera Milano, si e' svolto presso l'Allianz MiCo di Milano con oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi che hanno avuto la possibilita' di incontrare i top buyer altamente profilati presenti in Fiera, sia nazionali che internazionali, provenienti principalmente da Europa (44%), Nord America (14%), Asia (14%), Centro e Sud America (11%) e Medio Oriente (8%). La manifestazione ha visto la divisione in tre aree tematiche: Leisure, con le proposte delle destinazioni e degli espositori italiani e stranieri, BeTech per i servizi digitali e le startup, e il Mice Village con un focus sulla Meeting Industry. Regione Lombardia e' stata presente con uno stand che ha accolto 48 operatori lombardi, 12 per l'area Territori e 36 seller per la promo-commercializzazione della variegata offerta turistica lombarda. Lo stand lombardo e' stata una vetrina aperta al pubblico per presentare le opportunita' che la Lombardia offre, dando visibilita' alle bellezze della regione, ai siti Unesco, a tradizioni, percorsi e cammini che raccontano la storia del territorio e le sue eccellenze enogastronomiche, senza dimenticare che ci si sta preparando alle Olimpiadi Invernali del 2026 organizzate da Milano e Cortina. La manifestazione e' stata anche l'occasione per il lancio ufficiale di Lombardia Style, brand che rappresenta il 'made in Lombardia' nell'ambito di un progetto di marketing territoriale che promuove tutte le eccellenze della regione, seguendo un filo conduttore che lega tutte le esperienze che la Lombardia offre, e che si incarna nello stile lombardo, lo stile di un territorio unico e originale dove la creativita', il saper fare, la bellezza, la cultura, creano un circolo virtuoso di contaminazioni e di sempre nuove ispirazioni. Con particolare riferimento ai risultati del turismo lombardo, nel 2023 il podio delle presenze vede al primo posto la provincia di Milano, con 8.057.881 arrivi e 18.831.680 presenze (+11,22% sul 2019), seguita da Brescia, con 3.197.600 arrivi e 13.188.933 presenze (+25,41% sul 2019) e il Lago di Garda assoluto protagonista, importante meta di turismo internazionale. Al terzo posto Como con 1.730.954 arrivi e 4.507.396 presenze (+16,38% sul 2019) e anche in questo caso un altro lago lombardo a fare da richiamo per il turismo straniero che supera l'80%.

