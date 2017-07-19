Turismo: +9% spesa turisti internazionali tra maggio e agosto (Mastercard)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Un'estate 2026 all'insegna della spesa turistica in crescita, con i borghi a fare da protagonisti in molte regioni. Sono i primi dati che arrivano dall'osservatorio del turismo regionale di Mastercard che tra maggio e agosto evidenziano una spesa turistica internazionale pari al 61% del totale, in crescita del 9% rispetto al 2025. Uno scenario nel quale la Germania mantiene il primato come mercato di provenienza seguita da Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti. A crescere a doppia cifra i turisti dall'Austria e soprattutto dalla Spagna, insieme ad aumenti marcati di Australia, Turchia e Repubblica Ceca. "L'Italia conferma ancora una volta la sua straordinaria capacita' di attrarre visitatori da tutto il mondo - commenta Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard -. In questa prospettiva, la digitalizzazione non e' un fine, ma deve diventare un alleato silenzioso".

Oltre alle citta' e alle mete tradizionali, secondo i numeri presentati in occasione dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in crescita ci sono i borghi: nell'estate che si va chiudendo i primi dati parlano di una spesa turistica nei centri piu' piccoli pari all'8% della spesa complessiva nazionale, con una componente internazionale in linea con il dato italiano (+8% vs 2025). In alcune regioni, i borghi rappresentano addirittura il vero motore turistico: in Umbria registrano il 27% della spesa turistica regionale, seguiti Abruzzo (23% ), Liguria (17%), Marche (15%). "La forte capacita' di attrazione che questi territori esercitano sui viaggiatori italiani e internazionali puo' infatti diventare una leva importante per mantenerli vivi e favorirne uno sviluppo sostenibile', ricorda Fiorello Primi, presidente de I Borghi piu' Belli d'Italia.

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(RADIOCOR) 13-09-26 15:31:21 (0328) 5 NNNN