Turismo: 6,7mln di italiani a casa per Ferragosto, 4,4mln per motivi economici

Indagine commissionata da Facile.it all'istituto Emg (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ago - Sono quasi 6,7 milioni gli italiani che non andranno in vacanza a Ferragosto e, tra questi, piu' di 4,4 milioni rimarranno a casa per ragioni economiche. E' quanto emerge dall'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca Emg, secondo cui oltre alle motivazioni economiche, indicate come causa della rinuncia da parte del 66,4% dei rispondenti, ci sono la volonta' di andare in vacanza in un altro periodo dell'anno e l'assenza di giorni di ferie, entrambe indicate dall'11,3%. Sono poi, rispettivamente, piu' di 618.000 e quasi 740.000 quelli che staranno a casa per accudire una persona anziana o un animale domestico. Infine, oltre 243.000 persone hanno deciso di non partire a causa dei timori legati al conflitto in Iran (3,6%). Tra chi non parte per motivi economici, quasi uno su due (2,2 milioni) ha indicato come motivazione l'aumento dei prezzi dei beni generali nell'ultimo anno, mentre il 33,1%, oltre 1,4 milioni, ha deciso di non partire per problemi legati al lavoro, mentre circa 900.000 per una situazione di difficolta' economica dovuta a un imprevisto. I crescenti prezzi di voli e soggiorni hanno dissuaso piu' di 1 milione di italiani. Se si divide il campione su base territoriale, a rinunciare alle vacanze sono soprattutto i residenti del Sud Italia e delle Isole (18,2% contro 15,7% a livello nazionale); guardando, invece, alle fasce anagrafiche, le percentuali piu' alte si registrano tra i 55-64enni, dove il valore raggiunge il 22,6%.

Ars

(RADIOCOR) 15-08-26 10:30:26 (0158) 5 NNNN