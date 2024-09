Turismo: 5 mln indotto stimati per XTerra World Championship in Trentino

Gare triathlon in programma tra 26-29 settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Il Comune di Molveno si prepara ad accogliere dal 26 al 29 settembre, l'XTerra World Championship. Si tratta di una delle maggiori competizione internazionale di triathlon off-road che, in base alle stime, portera' al Trentino Alto Adige 5 milioni e mezzo di indotto. Lo rende noto l'organizzazione in un comunicato. All'edizione di quest'anno parteciperanno oltre 1100 atleti partecipanti da 52 Paesi diversi, per un totale di circa 3000 ospiti. Il giro d'affari dell'evento, confermato anche per il 2025, deriva principalmente dalle spese dei partecipanti e dei loro accompagnatori, che soggiornano in media 5 notti tra Molveno, Andalo e le zone limitrofe, con una spesa media per gruppo di viaggio di 3.200 euro. Durante la settimana della competizione, le strutture ricettive - quest'anno tutte sold out a Molveno - i ristoranti e i servizi locali registrano inoltre un incremento significativo delle entrate in un periodo solitamente di bassa stagione.

