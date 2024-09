Turismo: 5 mln indotto stimati per XTerra World Championship in Trentino -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - XTerra World Championship attira un pubblico numeroso. Per avere un'idea, nel 2023 sono stati oltre 89.920 gli spettatori che hanno seguito le gare. L'incremento turistico si registra pero' anche fuori dai giorni delle competizioni, con l'arrivo di atleti e accompagnatori da tutto il mondo in nei mesi precedenti, per allenarsi e conoscere il territorio, in particolare dagli Stati Uniti, che rappresentano un target relativamente nuovo per il territorio. In generale, XTerra e' approdato per la prima volta in Trentino, regione che ha ospitato due anni dopo il primo mondiale lontano dalle Hawaii. 'Un evento di caratura internazionale quale l'XTerra World Championship, partecipato da atleti di tutto il mondo e un interesse mediatico importante, esalta un territorio ricco di opportunita' outdoor e bellezza - ha commentato Maurizio Rossini, Amministratore delegato di Trentino Marketing - Ecco, quindi, che il Trentino consolida in ambito internazionale la sua offerta turistica e sportiva, anche in una stagione autunnale che, con la primavera, offre scenari ed esperienze tutte da vivere".

