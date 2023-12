Turismo: +30% presenze a Bergamo su 2019 con l'effetto Capitale cultura

E +22% in primo 10 mesi 2023, presenze a 2,5 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - Record di presenze, record di arrivi, mai cosi' tanti turisti stranieri, risultati storici in diverse aree della Provincia: dai principali risultati dell'analisi dei numeri turistici del periodo gennaio-ottobre 2023 emerge in tutta la sua evidenza il traino di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura (con la citta' a superare ampiamente gli obiettivi della vigilia, con le presenze a quota +30% rispetto al 2019). Le percentuali di crescita sono macroscopiche: gli arrivi fanno segnare +12% rispetto al 2019 e +22% al 2022, mentre per quel che riguarda le presenze la crescita si attesta a +18% sul 2019 e +22% sullo scorso anno. Le presenze sfiorano quota 2,5 milioni.

