Turismo: +30% presenze a Bergamo su 2019 con l'effetto Capitale cultura -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - In ambito provinciale, nei primi 10 mesi del 2023 il trend positivo registrato nel 2022 prosegue, superando persino i livelli del 2019. E' il flusso dei turisti stranieri a fare da protagonista: dopo aver nettamente superato sia per arrivi che per presenze i valori del 2020 e del 2021, in questi primi mesi si ha avuto un deciso miglioramento anche per quanto riguarda il 2019. Nel 2023 gli arrivi di turisti stranieri sono piu' di quelli degli italiani (51,2% vs 48,8%). Questo dato non e' mai stato registrato negli ultimi quattro anni, segno di un cambiamento nella composizione del turismo bergamasco. Analizzando i dati assoluti, si puo' notare come il numero di arrivi di turisti stranieri sia aumentato di piu' (+25%) rispetto ad una crescita minore dei turisti italiani (+3%). La durata media del soggiorno rimane stabile sia per gli italiani che per gli stranieri, oltre i 2 giorni di permanenza media.

