Turismo: 13,5 mln italiani cambiano programmi 25 aprile-1 maggio causa conflitto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Il cambio destinazione ha riguardato sia i viaggiatori che avevano in programma di andare all'estero, in particolare in Europa (26%), America Latina e Caraibi (9%), Medio Oriente (9%) e Asia (6%), sia i viaggiatori che volevano restare entro i confini nazionali ma che, a causa delle motivazioni sopra indicate, hanno dovuto ripiegare su una meta nazionale piu' economica. Ma come funzionano le polizze viaggio in contesti di guerra? Normalmente le polizze viaggio non coprono quando l'assicurato decide di andare in uno dei Paesi sconsigliati dalla Farnesina e dal sito www.viaggiaresicuri.it. Esistono pero' alcune compagnie che offrono una copertura anche qualora l'assicurato decidesse di viaggiare contro il parere delle autorita', purche' il motivo del viaggio sia ritenuto legalmente accettabile, ovvero abbia origine da motivazioni imprescindibili e dimostrabili (ad esempio, salute grave o lavoro indifferibile). In questo caso, pero', il sottoscrittore sara' tutelato solo dai sinistri che non siano direttamente o indirettamente legati all'avviso di pericolo.

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(RADIOCOR) 26-04-26 17:57:35 (0441) 5 NNNN