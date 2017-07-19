Turchia: pronta a guidare anche da sola la Cop31

Difficolta' co-presidenza. Braccio di ferro con Australia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 nov - La Turchia, in lizza per ospitare la Cop31 nel 2026, e' pronta a guidare da sola la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, se non si raggiungera' un consenso su un modello di co-presidenza. Lo ha detto una fonte diplomatica turca commentando il braccio di ferro tra Australia e Turchia, entrambe candidate ma in una situazione di stallo poiche' il Paese ospitante deve essere scelto per consenso e nessuno dei due Paesi, al momento, e' pronto a ritirare la propria candidatura o stringere un accordo per condividere la responsabilita'. Secondo la diplomazia turca le discussioni con l'Australia a margine dell'ultima sessione annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite avevano inizialmente portato a progressi, in particolare sulle proposte per la gestione congiunta della presidenza e per riunioni condivise ad alto livello, ha spiegato. Tuttavia, una lettera del primo ministro australiano Anthony Albanese al presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha respinto queste proposte, citando le norme Onu contro una copresidenza e le preoccupazioni di distogliere l'attenzione dall'agenda della Cop incentrata sul Pacifico.

