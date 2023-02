Turchia: Onu lancia appello per raccogliere 1 mld di dollari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Le Nazioni Unite lanciano un appello per raccogliere aiuti internazionali per un miliardo di dollari per la Turchia, colpita dal terremoto il 6 febbraio scorso con la Siria. Si contano almeno 40.000 vittime. La richiesta e' arrivata segretario generale Onu, Antonio Guterres. "Il finanziamento - che copre un periodo di tre mesi - assistera' 5,2 milioni di persone e consentira' alle organizzazioni umanitarie di intensificare il loro fondamentale sostegno agli sforzi guidati dal governo della" Turchia, colpita dal terremoto piu' devastante del Paese in un secolo", ha scritto Guterres in una nota. Guterres ha "esortato la comunita' internazionale a fare di piu' e a finanziare pienamente questo sforzo vitale per rispondere a uno dei piu' grandi disastri naturali del nostro tempo". "La Turchia ospita il maggior numero di rifugiati al mondo e da anni mostra un'immensa generosita' nei confronti della vicina Siria", ha insistito il capo delle Nazioni Unite.

Chi

(RADIOCOR) 16-02-23 19:58:48 (0661) 5 NNNN