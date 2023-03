Turchia: la Bers stanzia fino a 1,5 miliardi di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mar - La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha annunciato la sua intenzione di "investire fino a 1,5 miliardi di euro" nei prossimi due anni nelle regioni della Turchia colpite dai recenti devastanti terremoti. La Bers intende cosi' "sostenere la ripresa, la ricostruzione e il reinserimento dell'economia della regione" al fine di preservare "i mezzi di sussistenza e i posti di lavoro nelle citta' colpite", si legge in un comunicato.

"Questa e' una delle crisi piu' devastanti a cui si e' assistito in Turchia e persino in Europa da piu' di un secolo e l'impatto sulla popolazione e sull'economia e' estremamente grave", ha affermato Arvid Tuerkner a capo della Bers per la Turchia.

