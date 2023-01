Turchia: inflazione rallenta al 64,3% a dicembre da 84,4% ma c'e' 'effetto base'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 gen - L'aumento dei prezzi al consumo e' rallentato a dicembre in Turchia per il secondo mese consecutivo, al 64,3% su un anno contro l'84,4% di novembre, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi. Questo calo dell'inflazione e' tuttavia spiegato da un "effetto base", poiche' i prezzi hanno continuato a salire negli ultimi due mesi, seppur in misura meno accentuata rispetto all'anno precedente. Si confronta, infatti, con un forte aumento dei prezzi nell'ultimo mese del 2021, quando la lira aveva perso quasi un quinto del suo valore in pochi giorni, rendendo le importazioni piu' costose.

