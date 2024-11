Trump: Tronchetti, prematuro valutare impatto dazi, aspettiamo prossimi mesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Londra, 12 nov - 'Per fortuna le elezioni hanno definito che c'e' un vincitore. La mia preoccupazione da imprenditore e cittadino era che ci fosse un lungo periodo di indecisione e di instabilita' negli Stati Uniti'. Cosi' il vicepresidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, in occasione della presentazione del calendario Pirelli 2025, commenta la vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca.

Interpellato sull'impatto dei dazi per l'Italia, Tronchetti ritiene che sia 'tutto prematuro' e che bisogna 'vedere cosa succedera' nelle prossime settimane, nei prossimi mesi'.

Sicuramente, 'ci saranno dei cambiamenti, alcuni in positivo e altri in negativo. Abbiamo vissuto periodo complessi, vedremo questo come sara'. Si guarda la realta' e la si affronta'. In merito alla globalizzazione, non e' finita, anzi, 'e' sempre piu' pervasiva, perche' tutti vediamo tutto da una parte all'altra del mondo', sostiene Marco Tronchetti Provera, evidenziando un problema di interruzione delle filiere che ha caratterizzato la globalizzazione sul piano industriale. 'questa interruzione costa', spiega Tronchetti.

In particolare, interrompendo le filiere 'c'e' il rischio che succedano guai seri. L'Europa non ha materie prime e se interrompiamo le filiere finiamo male'. Ma 'spero si torni a una globalizzazione meno disordinata'.

