            Notizie Radiocor

            Trump: Powell tagli i tassi, valuto causa contro di lui

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 12 ago - Il presidente della Fed, Jerome Powell, "deve tagliare i tassi, ora". Lo ha scritto il presidente statunitense, Donald Trump, su Truth, sottolineando di valutare anche una possibile causa contro il presidente della Fed per "incompetenza" nella gestione della costruzione degli edifici della Fed.

