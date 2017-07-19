Dati
            Notizie Radiocor

            Trump: Parolin, Santa Sede invitata al board of peace, stiamo valutando

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - Papa Leone e' stato invitato a far parte del 'board of peace' del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha detto il Segretario di Stato di Sua Santita', cardinale Pietro Parolin, in occasione dell'evento organizzato da Osservatorio for Independent Thinking.

            'Il Papa ha ricevuto un invito e stiamo valutando cosa fare', ha detto Parolin. 'Credo che sara' qualcosa che richiedera' un po' di tempo per essere valutato prima di dare una risposta'.

