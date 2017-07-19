Trump: nuove minacce a Iran, "alzi bandiera bianca e si arrenda"

E minaccia Oman su Hormuz (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ago - Il presidente Usa Donald Trump ha invitato l'Iran ad arrendersi, mentre scade oggi la tregua di 60 giorni concordata con Teheran.

In un'intervista esclusiva rilasciata a Fox News, Trump ha confermato l'esistenza di un canale di comunicazione diretto con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (Irgc), che aggira i mediatori e i vertici politici iraniani.

"Dovrebbero alzare bandiera bianca", ha detto il presidente, ribadendo che l'obiettivo resta impedire a Teheran di dotarsi in qualsiasi forma di un'arma nucleare. Trump ha precisato di non avere una scadenza per la trattativa e ha smentito che le elezioni di midterm influenzino la sua strategia militare.

Il presidente ha inoltre lanciato un avvertimento all'Oman, minacciando ritorsioni se il Paese ostacolasse i negoziati, e ha detto di ritenere piu' opportuno restare fuori dalle elezioni israeliane, pur non escludendo un possibile endorsement.

Sul fronte di Gaza, Trump ha affermato che Israele non dovrebbe condurre attacchi, sostenendo che Hamas starebbe consegnando le armi nell'ambito di un rapporto diretto tra Washington e il gruppo. Il presidente ha infine ridimensionato l'impatto del conflitto sulle scorte di armamenti Usa, sostenendo che quanto finora impiegato sia stato minimo rispetto alla capacita' complessiva a disposizione.

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(RADIOCOR) 17-08-26 14:59:52 (0309) 5 NNNN