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            Trump: dazi del 100% su beni Paesi che impongono tassa su servizi digitali -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 26 giu - "Questa tariffa prevarra' sugli accordi commerciali stipulati con il Paese, che siano stati implementati, firmati o meno", ha scritto. Trump aveva gia' promesso ritorsioni contro i Paesi che impongono tasse sui servizi digitali, sostenendo che queste colpiscono ingiustamente i giganti tecnologici statunitensi.

            L'anno scorso Trump aveva minacciato di interrompere tutti i negoziati commerciali con il Canada, a causa della proposta di una tassa simile. Ottawa ha poi ritirato la tassa poco prima della sua entrata in vigore. Queste tasse sono generalmente strutturate per applicarsi solo alle piu' grandi e consolidate aziende tecnologiche del mondo, come Meta, Alphabet e Amazon, che sono aziende statunitensi.

            Il post di Trump ha menzionato specificamente "numerosi Paesi europei" che, a suo dire, stanno valutando l'introduzione di tali tasse.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 26-06-26 18:54:15 (0519) 5 NNNN

              
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