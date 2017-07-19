Trump: da Iran conferma, no pedaggi o altri oneri per navi che passano Hormuz

Non abbiamo sbloccato i loro fondi, solo quelli per cibo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - "L'Iran ha informato gli Stati Uniti che, nonostante le notizie false e destabilizzanti che diffondono il contrario, 'Non ci sono pedaggi, costi assicurativi o altri oneri di alcun tipo richiesti o ricevuti dall'Iran sulle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz'. Se queste informazioni fossero false, i negoziati si interromperebbero immediatamente! Inoltre, nessun denaro e' stato dato all'Iran, ne' sbloccato dai loro fondi a favore dell'Iran, dagli Stati Uniti. Sbloccheremo parte dei loro fondi, che sono totalmente sotto il nostro controllo, per i nostri agricoltori e allevatori, per l'acquisto di mais, grano, soia e altro ancora. Il cibo e' disperatamente necessario in Iran e lo acquisteremo per loro esclusivamente dagli Stati Uniti. Grazie per l'attenzione che ci dedicherete! Presidente Donald J. Trump". Cosi' con un post su Truth il Presidente americano Donald Trump.

vmg

(RADIOCOR) 24-06-26 13:52:03 (0343) 5 NNNN