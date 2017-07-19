Trump: credo che Putin voglia trovare un accordo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York,14 ago- Alla domanda se le sue minacce di sanzioni possano aver influenzato la decisione di Putin di accettare un incontro, Trump ha risposto: "Tutto ha un impatto", aggiungendo che i dazi secondari contro l'India "le hanno sostanzialmente impedito di acquistare petrolio dalla Russia". "Certamente, quando perdi il tuo secondo cliente e probabilmente perderai anche il tuo primo cliente, penso che questo abbia un ruolo", ha detto Trump. Al presidente e' stato anche chiesto se fosse pronto a fornire "incentivi economici" alla Russia per interrompere i combattimenti in Ucraina, ma si e' rifiutato di rispondere, spiegando di non voler giocare le sue carte in pubblico. Trump ha ripetutamente affermato che la Russia ha "un potenziale enorme", soprattutto "petrolio e gas, un business molto redditizio".

